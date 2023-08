No último final de semana, Riachão do Dantas realizou a segunda edição do Festival de Inverno de Palmares. O projeto reuniu o que há de melhor na cultura Riachãoense, destacou as riquezas locais e foi considerado um sucesso absoluto.

Segundo a Prefeitura de Riachão do Dantas, o Festival se consolidou como interesse cultural do Estado entrando para história. “Foram dois dias na Suíça Sergipana vivendo a experiência do lugar mais frio de Sergipe e de um dos povoamentos mais antigos também. Riachão recebeu turistas de diversas partes do país, movimentando a economia, gerando diversas fontes de renda, emprego e oportunidades diversas aos empreendedores locais e de outras regiões”, ressaltou.

E completou: “O público teve a oportunidade de aproveitar o que há de melhor em Cultura, literatura que homenageou o renomado Escritor Francisco Dantas, Riachãoense reconhecido como a voz Riachãoense na literatura nacional com reconhecimento que o coloca ao lado de grandes escritores brasileiros, além de artesanato, culinária e muita música”.

Além disso, o grande destaque musical dessa edição foi Alceu Valença que realizou um show histórico levando seus principais sucessos e animando o público na última noite. E tudo foi resultado de um engajamento entre o poder público municipal e a comunidade local, que abraçou a ideia e acabou fazendo desta a melhor edição do Festival de Inverno.

Em nota, a Prefeitura de Riachão do Dantas assegurou que “seguirá oferecendo o melhor para o crescimento desse grande projeto”.