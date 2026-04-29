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2ª edição do Siam Super Fight edição movimenta Lagarto com Muaythai e MMM

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O município de Lagarto recebe no próximo sábado, 02 de maio, o Siam Super Fight – 2ª edição, reunindo atletas de diversos estados do país em um evento que promete combates de alto nível.

O card contará com 15 lutas de Muaythai e três confrontos de MMA, dois amadores e um profissional, marcando a expansão do evento, que já projeta futuras edições totalmente voltadas ao MMA.

Entre os destaques estão duas disputas de cinturão no Muaythai. Na categoria até 63,5 kg, Mikael Carvalho enfrenta o paraibano Breno Morais. Já na luta principal, até 61,3 kg, Marcos Adriano (Dindo) encara o cearense Victor Martins (Vitinho).

Com atletas de Sergipe, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e São Paulo, o evento reforça seu papel no crescimento dos esportes de combate no Nordeste.

O evento acontecerá no Ginásio “O Ribeirão”, a partir das 15h. Os ingressos estão sendo vendido pelo telefone (79) 99878-1470.

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