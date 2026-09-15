2º Mutirão de Empregabilidade para Pessoas com Deficiência oferta mais de 150 vagas de emprego

O 2º Mutirão de Empregabilidade para Pessoas com Deficiência (PcD) acontecerá nesta quarta-feira, 16, das 9h às 13h. O evento acontecerá no auditório da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), localizado na Avenida Hermes Fontes, nº 2120, no bairro Luzia, em Aracaju. Ao todo, a ação ofertará mais de 150 vagas de emprego e mais de 90 vagas em cursos de qualificação profissional.

Realizado pelas secretarias de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, o evento, voltado à valorização da diversidade e à promoção de oportunidades igualitárias, integra as ações do Dia D de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho, mobilização nacional promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em parceria com órgãos estaduais, municipais e o Sistema Nacional de Emprego (Sine).

A iniciativa tem como objetivo principal aproximar empresas e profissionais PcD, facilitando o acesso às vagas e reforçando o papel social das organizações na construção de um mercado de trabalho mais diverso e acessível. O Dia D de Inclusão estimula a conscientização das empresas não só sobre a importância de abrir vagas e contratar, mas também de oferecer um ambiente acolhedor, seguro e incentivador para as pessoas com deficiência.

Além das oportunidades de trabalho e dos cursos de capacitação profissional, o público terá acesso aos serviços de orientação profissional, cadastramento de trabalhadores na plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade), orientações sobre CTPS Digital e sobre Seguro-Desemprego.

Fonte: Governo de SE