39ª Taça Brasil Sub-20 iniciará neste domingo em Simão Dias

Promovida pela a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), a Taça Brasil sub-20 será realizada no município de Simão Dias entre os dias 10 a 16 de setembro, no Ginásio José Maria Costa. Ao todo, serão 23 jogos entre todas as fases.

O clube anfitrião será o Simão Dias EC que conta com o apoio irrestrito da administração ‘Nossa Força, Nossa Gente’, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Eventos.

A competição mais tradicional do futsal brasileiro vai contar com a participação de dez clubes, de nove estados brasileiros em busca do título. Os times serão divididos em dois grupos com cinco equipes, que se enfrentam em rodízio simples, todos contra todos, dentro dos grupos. O líder e o vice-líder de cada chave avançam à semifinal. A fase de mata-mata será com jogo único até a grande decisão, marcada para 16 de setembro, às 11h (horário local).

O Grupo A será composto pelos times do Educar Futsal (SE), EPCF (PB), Batista Canaã (AM), Caratoira Futsal (ES) e União Quirinópolis (GO). Já o Grupo B será formado pelo 2 de Julho (MA), Itaeté (BA), Anadiense (AL), Sportiva Montenegro (AC) e Simão Dias (sediante).