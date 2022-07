512 animais já passaram pelo Programa de Castração da Prefeitura de Lagarto

Somente nesse primeiro semestre, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde realizou um total de 512 castrações de cães e gatos, sendo que dessas, 168 foram de animais em situação de rua.

O Programa de Castração é realizado através do Centro de Controle de Zoonoses e tem o objetivo de controlar a população animal e contribuir para a redução do abandono. Uma das realidades mais tristes atualmente é a situação dos animais de rua, muitos rejeitados pelos seus tutores. Além do trabalho de castração, o Zoonoses também realiza semanalmente a Feirinha de Adoção, onde muitos desses animais abandonados podem ser entregues para adoção responsável.

Além do controle populacional, um dos motivos para castrar um animal é a melhora na qualidade de vida. Redução dos passeios externos e problemas associados a esta prática, como desenvolvimento de doenças infecciosas contraídas nas ruas, traumas e atropelamentos, intoxicações e maus tratos; redução de doenças zoonóticas (transmitidas de pets para humanos); redução do risco de enfermidades mamárias, uterinas e ovarianas, entre outros tantos benefícios.

O Programa é contínuo e acontece semanalmente, tanto para animais de rua, quanto para animais de tutores que recebam até pelo menos dois salários mínimos. Para realizar o cadastro, basta ir até o Centro de Controle de Zoonoses, portando RG, CPF, Comprovante de residência, cartão do bolsa família, contracheque ou número do NIS.

Fonte: Prefeitura de Lagarto