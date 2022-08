6 coisas que você deve evitar na banheira

Antes de falarmos sobre as coisas que precisam ser evitadas dentro de uma banheira, é de alto e bom-tom indicar uma empresa especializada neste assunto para que você encontre as melhores opções de spas, hidros e ofurôs: BBB Banheiras. Aproveite o que a empresa tem de melhor e garanta a sua!

De volta ao que interessa, ter esse tipo de produto em casa, seja ela uma banheira simples ou de hidro, é uma diversão e tanto. Afinal, na falta de uma piscina, as banheiras podem suprir todas as suas necessidades. Mas para evitar problemas, tenha em mente que algumas situações precisam ser evitadas. Veja quais são a seguir:

Água verde? Não entre!

Tomou banho na banheira e percebeu que a água estava suja, espumando ou com um cheiro desagradável? Evite entrar na banheira e, em vez disso, troque a água e reabasteça o utensílio. Há grandes chances de a água estar contaminada e você colocar sua saúde em risco.

Temperatura sempre na casa dos 40º

Muitas banheiras de hidromassagem possuem temperatura máxima de 40°C, entretanto, há modelos que podem aumentar esse número.

Independente do motivo, se quiser manter o bem-estar em dia, não permita que a temperatura da banheira ultrapasse o limite do valor indicado.

Diga não aos produtos químicos

Se produtos químicos podem danificar a vida útil da sua banheira, imagina os produtos de baixa qualidade. Na dúvida, converse com o fornecedor do acessório e pergunte a ele quais produtos são recomendados para manter a higienização da banheira.

Aliás, produtos químicos usados em piscinas também devem estar longe de cogitação.

Evite colocar a proteção após adicionar os produtos

Não é indicado adicionar produtos químicos na banheira sem a recomendação do fornecedor, entretanto, há sempre um ou outro que colocam. Se fizer isso, é importante que não adicione a proteção do ofurô imediatamente. Espere, no mínimo, 15 minutos para tampar a banheira.

Atenção na hora de limpar os filtros

Um dos erros mais comuns cometidos por usuários de banheiras é o esquecimento da limpeza dos filtros. É essencial que limpe seu filtro a cada 14 dias, além, é claro, de ser importante que mergulhe o acessório em um composto de filtro a cada 4 meses.

A vida útil da sua banheira depende muito da higienização do filtro, portanto, limpe-os!

Nada de shampoos nas banheiras de hidromassagem

Embora algumas pessoas tendem a adicionar shampoos em banheiras devido à preferência de ter espuma na banheira, essa prática é considerada inadequada e não pode acontecer.

O uso do shampoo de cabelo pode danificar a sua banheira. Inclusive, a recomendação é que você se enxágue antes de entrar na hidro, se for o caso.

Tomando nota dessas dicas, sua banheira será muito bem aproveitada, além, é claro, de durar por muito tempo.