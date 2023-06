7° BPM recupera motocicleta com restrição de furto/roubo em Lagarto

Na manhã desta quarta-feira, 21, durante patrulhamento de rotina, a Força Tática do 7° Batalhão da Policia Militar recuperou uma motocicleta com restrição de furto/roubo na rodovia SE-170, próximo ao Assentamento Camilo Torres em Lagarto.

Segundo o 7° BPM, ao perceber a presença dos policiais o condutor ficou nervoso e tentou empreender fuga, mas foi rapidamente interceptado pela guarnição.

Ao realizar a consulta da placa foi identificado que a placa era invalida, no entanto mesmo com chassi suprimido, foi possível reconhecer a numeração do motor e identificar que a motocicleta havia sido furtada/roubada no município de Itabaiana.

O suspeito que não possui carteira de habilitação, informou que havia comprado a motocicleta na última terça-feira, inclusive apresentou a nota fiscal da compra, mas o documento era falso.

A motocicleta e o suspeito foram conduzidos a Delegacia Regional de Lagarto para que fossem tomadas as providências cabíveis.