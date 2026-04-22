7º BPM apreende drogas e identifica motocicleta adulterada em Lagarto

Na noite da última terça-feira, 21, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam dois suspeitos por tráfico ilícito de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor no município de Lagarto.

Durante fiscalização de trânsito realizada nas imediações da Praça Paulo Vieira Menezes, conhecida como Praça do Tanque Grande, no Centro da cidade, os militares abordaram uma motocicleta modelo Honda Pop 110, de cor preta, que estava em posse de dois suspeitos. Ao analisarem os sinais identificadores do veículo, os policiais constataram que a numeração do motor havia sido suprimida por meio de ação abrasiva, caracterizando adulteração.

Na sequência, durante a inspeção no compartimento interno da motocicleta, foram encontradas aproximadamente 11 pedras de substância análoga ao crack, cerca de 12 gramas de substância semelhante à maconha e três embalagens contendo material análogo à cocaína. Além dos entorpecentes, também foi apreendida a quantia de R$ 152,00 em espécie.

Após o flagrante, os suspeitos foram encaminhados à delegacia para a adoção das medidas legais.

Fonte: PMSE