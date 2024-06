7º BPM divulga nota de esclarecimento sobre falsas informações envolvendo a instituição

O 7º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Sergipe divulgou nesta quarta-feira, 19, uma nota de esclarecimento a respeito de falsas informações que circulam no município de Lagarto, sobre uma solicitação de contribuição a comerciantes para aquisição de rifas em prol de uma reforma das instalações do batalhão.

O comandante do 7° Batalhão, tenente-coronel Gilmar Santana, afirma serem falsas as informações, não tendo nenhuma vinculação com a suposta ação solidária.

“Por fim, nos colocamos à disposição da sociedade lagartense por meio dos nossos canais oficiais para sanar eventuais dúvidas” divulgou o 7ºBPM em suas redes sociais.