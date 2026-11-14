7º BPM e FICCO/SE apreendem cerca de 1kg de cocaína em Lagarto

Na noite da última sexta-feira, 13, policiais militares do 7º Batalhão, em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), apreenderam aproximadamente 1 kg de substância análoga à cocaína durante uma abordagem na Rodovia Deputado Joaldo Batista, em Lagarto.

Durante a ação, as equipes abordaram um veículo que trafegava com os faróis apagados. Ao realizarem uma busca minuciosa no automóvel, os policiais localizaram um tablete da substância entorpecente escondido sob o painel, no lado do passageiro.

O casal ocupante do veículo relatou que a droga havia sido adquirida em Aracaju e seria transportada até o município de Simão Dias, mediante pagamento.

Diante dos fatos, os suspeitos, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, em Aracaju, para a adoção das medidas legais cabíveis.