7º BPM localiza em Lagarto suspeito com mandato de prisão em aberto

Na tarde da última terça-feira, 07, Policiais militares do 7º Batalhão de Policia Militar (7º BPM) localizaram um homem com mandato de prisão em aberto no Centro de Lagarto.

De acordo com as informações policiais, a guarnição foi informada pela Delegacia Regional de Lagarto de que um suspiro com mandato de prisão em aberto estaria transitando pela cidade.

De imediato, a equipe iniciou as buscas, localizando o suspeito em uma motocicleta Honda CG Titan no Centro de Lagarto. Ao ser interceptado o suspeito apresentou um nome falso e informou não ter passagem pela polícia, mas. após consulta detalhada foi comprovada sua verdadeira identidade , sendo constatado o mandato de prisão em aberto.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto para que fossem tomadas as medidas cabíveis.