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Homem com mandado de prisão em aberto é preso após tentar fugir da polícia em Lagarto

polícia militar

No início da manhã deste domingo, 13, a Polícia Militar de Sergipe, por meio do 7º Batalhão, cumpriu um mandado de prisão durante patrulhamento no Centro de Lagarto.

A equipe policial realizava rondas nas proximidades do Mercado Municipal quando percebeu um indivíduo que, ao visualizar a viatura policial, mudou de direção e tentou deixar o local rapidamente.

Durante a abordagem, o suspeito não obedeceu à ordem de parada e tentou fugir novamente, sendo interceptado por um dos integrantes da guarnição.

Após a busca pessoal, os policiais realizaram consulta aos sistemas pertinentes e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo contra o abordado.

Diante da situação, o homem foi conduzido à delegacia plantonista para a adoção das medidas legais cabíveis.

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