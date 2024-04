7º BPM realizará 1ª Corrida Esportiva em Lagarto

Em alusão ao aniversário de 25 anos do 7º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Sergipe, o Tenente Coronel Gilmar Santana, comandante do 7º BPM, convida toda a população para participarem, ao lado de sua honrosa tropa, da 1ª Corrida esportiva in Memoriam do Capitão Fábio Souza. O evento acontecerá no dia 09 de Junho, a partir das 06h da manhã, no município de Lagarto.

A 1ª Corrida do 7º BPM contará com duas modalidades: 3,5 km e 7 km. Os interessados já podem realizar suas inscrições no link https://www.ticketsports.com.br/e/1+corrida+da+policial+militar+de+lagarto-38773

Para participar o atleta poderá adquirir um dos seguintes pacotes:

Kit policial com camisa R$ 44,90

Kit policial sem camisa R$ 34,90

Kit corredor R$ 39,90

Kit Premium R$ 59,90

Confira todas as informações abaixo: