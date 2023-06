7ºBPM apreende drone que fazia voo perigoso no Festival da Mandioca

Durante o Festival da Mandioca, realizado no último final de semana, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) apreenderam um drone que realizava um voo irregular e perigoso na área do evento.

De acordo com o 7ºBPM, o equipamento estava realizando um voo com menos de trinta metros de altura, ou seja, abaixo das bandeirolas e da fiação, e tirando fotos de pessoas que estavam em um camarote.

Diante disso, os policiais localizaram o piloto do drone, que informou não ter autorização para voar e nem boa parte da documentação necessária, apenas o seu código de Habilitação de Piloto Remoto do Sarpas.

Por fim, o piloto assinou um termo circunstanciado e o equipamento foi apreendido e encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.