7ºBPM apreende duas armas de fogo e dinheiro no povoado Brasília

Na tarde da última quarta-feira, 11, policiais do Grupamento Tático Especial de Motos do 7º Batalhão de Polícia Militar (Getam/7ºBPM) apreenderam duas espingardas sem numeração, quantidades de pólvora e R$ 1.000,00 em espécie, em uma residência situada no povoado Brasília, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, as armas foram apreendidas após o recebimento de denúncias dando conta que havia um homem armado transitando pelas ruas do povoado. Diante disso, os policiais intensificaram as rondas para localizá-lo, mas não obtiveram sucesso. Contudo, conseguiram chegar até a residência do mesmo, onde foi localizado o material.

Além disso, foi na residência do suspeito que a esposa do mesmo informou que ele possuía duas armas de fogo de calibres diferentes, mas que não possuía nenhuma licença para portar tais armamentos, que foram apreendidos após serem localizados em cima do guarda-roupas do casal.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.