7ºBPM apreende espingarda usada para ameaçar mulher em Lagarto

Na manhã do último domingo, 23, policiais do Grupamento Especial Tático de Motos do 7º Batalhão de Polícia Militar (Getam/7ºBPM) apreenderam uma espingarda de fabricação caseira em um galpão situado no povoado Oiteiros, na zona rural de Lagarto.

Segundo o 7ºBPM, a arma foi usada por um homem para ameaçar a sua ex-companheira, por não aceitar o término do relacionamento, que foi motivado justamente por conta de recorrentes ameaças que deixavam a vítima muito abalada.

Diante disso, os policiais localizaram a arma dentro de um galpão, onde o suspeito tinha entrado pouco antes da chegada dos policiais. Contudo, ele não foi localizado pelas autoridades.

Além da espingarda municiada, os policiais apreenderam uma foice, uma bolsa contendo dois frascos com munição do tipo esferas de chumbo, um frasco com pólvora, um frasco com espoletas e uma bolsa de estopa.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.