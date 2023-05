Na última quinta-feira, 11, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) realizaram a doação de roupas e materiais de higiene pessoal na região das 11 casas, situada na cidade de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, a ação solidária foi capitaneada pelo ex-comandante da Força Tática do 7°BPM e atual Subcomandante de Riachão do Dantas. O órgão também destacou que essa medida faz parte do processo de aproximação da PM com a comunidade.