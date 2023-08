7ºBPM e Corpo de Bombeiros impedem suicídio na Barragem de Lagarto

Nesta semana, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar e militares do Corpo de Bombeiros impediram uma tentativa de suicídio na Barragem Dionísio de Araújo Machado, na zona rural de Lagarto.

“As equipes encontraram uma senhora bastante transtornada, tendo a mesma informado que sofria de depressão e que não era a primeira vez que tentava dar fim a sua vida”, relembrou o 7ºBPM.

Diante disso, as equipes buscaram, por meio das palavras, acalmá-la para que ela não pulasse do paredão da barragem. Felizmente, a ação foi um sucesso e a mulher foi entregue em com sua integridade física resguardada a seus familiares que acompanhavam o desfecho do caso.