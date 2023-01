7ºBPM encerra desmanche e prende integrante de quadrilha em Lagarto

Na tarde do último sábado, 21, graças a denúncias de populares, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) prendeu o integrante de uma quadrilha que atuava desmanchando motocicletas roubadas e no tráfico de drogas, na cidade de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, a ação teve início após informações darem conta que uma moto roubada estava escondida em uma residência, situada no bairro Loiola, onde os policiais constataram se tratar de um desmanche ilegal de motos, bem como encontraram um suspeito com diversas passagens pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e crimes de trânsito.

Além disso, foi encontrado uma motocicleta com restrição de roubo e quantidades de Cocaína e material para refino e armazenamento de entorpecentes, além de três munições calibre .22 deflagradas. “Na entrevista, o suspeito relatou que fazia os desmanches e a venda das peças com um comparsa e que na motocicleta pertencente a seu comparsa, estaria o motor de uma Pop também com restrição de roubo”, relatou o 7ºBPM.

Materiais apreendidos (Fotos: 7ºBPMSE) 1 de 3

E completou: “O suspeito também informou que o mandante dos assaltos às motocicletas seria seu amigo residente no bairro Loiola. Sobre as drogas, informou que seria de seu comparsa e de outro parceiro seu que reside no bairro Alto da Boa Vista. Em seguida, os policiais realizaram diligências a procura dos demais integrantes, infelizmente, sem êxito”.

Diante disso, o caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.