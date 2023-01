7ºBPM reforçará o policiamento no povoado Colônia Treze

Durante uma reunião com os moradores do povoado Colônia Treze, o comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), Tenente Coronel Matheus, informou que o seu comando estará empenhado em levar mais tranquilidade à referida comunidade.

“Vamos fazer todo o nosso possível para trazer a tranquilidade a esta comunidade, bem como a segurança com o aumento do reforço no policiamento nos horários de pico, principalmente aos finais de semana, como também nas escolas da região”, disse o comandante.

Cabe destacar que a declaração foi dada durante a reunião comunitária que tinha o objetivo de coletar as demandas da população em relação à segurança pública local. Além disso, o ato contou com o apoio do Padre Moesio, da Paróquia de Santa Luzia, e presença de agentes da Polícia Civil de Lagarto e dos vereadores Gordinho do Treze e Amilton Fontes.