7ºBPM prende alagoano por furto de celulares no Festival da Mandioca

Na noite da última sexta-feira, 29, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) prenderam um homem que estava furtando celulares no Festival da Mandioca. A prisão aconteceu após denúncias e imagens do sistema de videomonitoramento.

Segundo o 7ºBPM, foram identificados dois suspeitos, mas somente um deles acabou sendo abordado. Com este fora encontrado aparelhos de celular e um cartão de crédito que havia sido furtado. “O suspeito relatou ser da cidade de Maceió/AL, desempregado e que ganha a vida furtando celulares em festas pelos estados de Alagoas, Bahia e Sergipe, agindo em conjunto com outros indivíduos”, acrescentou o 7ºBPM.

O detido também relatou a dinâmica dos furtos: Alguns indivíduos empurram, distraem as vítimas, enquanto outros fazem a retirada do objeto do bolso das mesmas. Foi desta forma que os furtos ocorreram no Festival da Mandioca, de onde vários aparelhos foram guardados dentro de um carro que, posteriormente, seguiu viagem.

Diante dos fatos, o caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.