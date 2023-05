7ºBPM prende homem por tráfico de drogas no bairro Loiola

Na noite do último domingo, 21, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas. O caos foi registrado no bairro Loiola, na cidade de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, o homem tentou empreender fuga quando avistou a guarnição. Diante disso, ele foi abordado e na revista, foram encontrados seis sacos contendo substâncias análogas a cocaína e R$ 45,00.

Já na residência do mesmo, os policiais encontraram uma bolsa preta com mais 23 papelotes da mesma substância, além dede R$61,00 e um aparelho de celular.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.