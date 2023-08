7ºBPM prende suspeitos de tráficos de drogas na região da Colônia 13

No último final de semana, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) prenderam três pessoas pelo crime de tráfico de drogas. O caso ocorreu no povoado Colônia 13, após um cadeirante com antecedentes criminais ser denunciado por tráfico de maconha e cocaína.

Com ele, os policiais encontraram cinco buchas contendo maconha, que estavam em uma de suas mãos e na fralda descartável. Ele também afirmou que tinha mais drogas dentro de um pacote de fraldas em seu quarto, o qual fora apreendido.

Os policiais também diligenciaram até as residências dos comparsas do cadeirante. A medida resultou na apreensão de sete buchas contendo substância análoga a cocaína e oito pedaços de maconha, além de 90 tubos vazios para acondicionamento de drogas.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.