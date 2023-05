7ºBPM prende três pessoas por tráfico de drogas em Lagarto

Por volta das 02h30 da madrugada da última terça-feira, 2, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) três pessoas foram presos pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu na Estrada da Moita, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, eles foram capturados após tentarem fugir da viatura policial, ao serem visualizados na frente de uma residência. “Ao chegar no local, os policiais avistaram um homem em uma motocicleta recebendo um pedaço de papel alumínio com uma substância semelhante à maconha. Em frente à residência, havia mais dois homens que, ao perceberem a chegada dos policiais, jogaram o material embrulhado para dentro da casa e tentaram fugir pulando o muro.

Com os suspeitos, foram encontrados quatro pedaços de substância análoga à maconha, três pedras de crack, cinco pedaços de maconha, um revólver calibre 32 com seis munições intactas e um valor fracionado de R$ 70,00″, relatou o 7ºBPM.

E completou: Um dos suspeitos, que estava com a motocicleta, afirmou que teria ido comprar maconha para uso pessoal. Com ele, foram encontrados um pedaço de maconha e R$ 20,00. Todos os suspeitos assumiram o crime durante a entrevista e foram conduzidos para a Delegacia Plantonista de Lagarto para tomar as providências cabíveis”.