No próximo dia 30 de janeiro, o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) realizará uma reunião com os cidadãos que residem no povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, a reunião será na Casa de Emanoel, às 19h, e tratará de melhorias no atendimento às ocorrências policiais na região. Confira o convite!