7ºBPM recebe reforço de 13 novos policiais militares

Nesta semana, o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recebeu o reforço de 13 novos policiais para a segurança pública de Lagarto. A recepção contou com a presença da prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, e do comandante do Batalhão, Tenente-coronel Matheus Soares Massotti.

“Nossa gratidão ao governador Belivaldo Chagas e ao Comando da PM. Estes novos policiais chegam para garantir mais segurança para os nossos cidadãos, tanto da sede quanto da zona rural, no cumprimento da missão de preservação da ordem pública e proteção da vida. Saibam que são muitíssimo bem-vindos e reforço aqui o meu compromisso com a nossa briosa PM, reafirmando que podem contar com o apoio da Gestão para o que precisarem”, afirmou Hilda Ribeiro.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe, em todo o estado foram distribuídos 307 soldados da Corporação nas áreas do Comando de Policiamento Militar da Capital (CPMC) e do Comando de Policiamento Militar do Interior (CPMI). “A distribuição foi realizada com base em estudos realizados pela Instituição”, destacou a pasta.