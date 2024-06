7ºBPM recupera moto com restrição de roubo em Lagarto

Na manhã da última segunda-feira, 03, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo no bairro Exposição, em Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, a guarnição realizava patrulhamento de rotina na região quando localizou uma motocicleta, modelo Honda Pop de cor branca, com os sinais de identificadores alterados.

No momento da abordagem, o suposto proprietário relatou que havia comprado a motocicleta como veículo proveniente de leilão, durante o ano de 2019. Após a equipe realizar uma consulta veicular detalhada, foi constatado que havia uma restrição de roubo e furto datada no dia 19/09/2021.

Diante dos fatos, a motocicleta e o suposto proprietário foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.

