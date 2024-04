7ºBPM recupera moto com restrição de roubo na Colônia Treze

Na noite da última quarta-feira, 11, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperou uma motocicleta com restrição de roubo e furto no povoado Colônia Treze, zona rural de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, a guarnição realizava patrulhamento de rotina na região quando visualizou um individuo com atitudes suspeitas enfrente a um posto de combustível. Ao realizar a abordagem, o homem apresentou uma nota fiscal, aparentemente falsa, de compra do veículo.

No momento em que a equipe realiza a consulta veicular foi constatado que a motocicleta possuía restrição de roubo e furto.

Diante disso, o veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto para as providências cabíveis.