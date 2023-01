7ºBPM recupera moto furtada na frente de festa na Colônia Treze

Na tarde do último sábado, 21, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperou uma motocicleta furtada no povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto, horas após ter sido furtada.

De acordo com o 7ºBPM, o proprietário da moto relatou que o veículo foi furtado na noite do dia anterior, em frente a uma festa, na Pista da Lagoa Seca. Diante disso, ele prestou o Boletim de Ocorrência e, horas depois, os policiais localizaram o veículo escondido no fundo de um campo de futebol no povoado Colônia Treze.

Diante disso, o pertence foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto para as providências cabíveis.