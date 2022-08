7ºBPM recupera moto que foi roubada em fazenda na zona rural de Lagarto

Na noite do último domingo, 14, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram uma moto Honda Pop que foi roubada em uma fazenda situada na estrada do Alto da Serra, no povoado Mariquita, na zona rural de Lagarto.

Segundo o 7ºBPM, um homem em condições físicas e psicológicas alteradas invadiu a propriedade e roubou o veículo, que foi recuperado com a ajuda do proprietário que em estado de choque foi colocado na viatura durante as buscas.

“Fazendo o percurso que a vítima percorreu, foram visualizados dois homens em uma moto, que foi abandonada pelos mesmos ao perceberem a presença da guarnição. A vítima fez o reconhecimento da motocicleta com a documentação e confirmou que seria o proprietário. Assim sendo, a vítima e o veículo foram conduzidos para sua residência, sendo entregues na presença do seu genitor e do seu irmão”, relatou o 7ºBPM.