7ºBPM recupera moto restrição de roubo e furto no povoado Jenipapo

Na noite da última sexta-feira, 23, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram uma motocicleta que estava com a descarga cerrada, adulterada e com restrição de roubo e furto. O caso foi registrado no povoado Jenipapo, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, a moto foi localizada, após ser denunciada por populares que estaria sendo usada para tumultuar uma via pública. Já na abordagem, os policiais encontraram pequenas quantidades de maconha e cocaína, além de um frasco de Haloperidol com o condutor.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.