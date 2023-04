7ºBPM recupera moto roubada e adulterada em Lagarto

Na última quarta-feira, 26, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram uma motocicleta Honda Pop com restrição de roubo e que estava com a placa policial clonada e a numeração do chassi raspada e adulterada, no município de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, após ter sido avistada, a motocicleta foi abordada. O condutor afirmou que ela era produto de leilão, mas os policiais constataram que se tratava de uma moto com roubada e que a verdadeira placa dela era QKZ-2397.

Diante disso, o condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia Regional de Lagarto.