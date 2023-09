Na tarde da última sexta-feira, 15, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram uma motocicleta Honda Bis 100 ES, de cor preta, embaixo de uma ponte situada no povoado Pururuca, na zona rural de Lagarto.

Segundo o 7ºBPM, o veículo – localizado com informações passadas por populares – estava em uma área de difícil acesso e foi roubado no último dia 11 de setembro, próximo a Ponte do Jacaré.

Diante disso, a moto foi encaminhada para a Delegacia Regional de Lagarto.