7ºBPM recupera motocicleta roubada e prende suspeito na Colônia 13

Na noite da última terça-feira, 26, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram uma motocicleta, modelo CG Fan 125, de cor azul, com restrição de roubo no povoado Colônia 13, na zona rural de Lagarto.

Segundo o 7ºBPM, a guarnição realizava patrulhamento quando foi informada de que uma motocicleta com restrição de roubo estava se deslocando sentido a cidade de Salgado. De imediato, os policiais saíram a procura e conseguiram localizar o veículo na Rodovia Antonio Martins de Menezes.

Durante a interceptação, após realizar a consulta veicular, foi confirmado que a motocicleta possuía restrição de roubo.

Diante do fato, o suspeito foi preso e o veículo encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.