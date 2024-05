7ºBPM recupera motocicleta roubada em Lagarto

Na noite da última quarta-feira, 08, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram uma motocicleta, modelo Honda CG 150 Fan, que havia sido tomada durante um assalto nas proximidades da sede do Corpo de Bombeiros, em Lagarto.

Segundo o 7ºBPM, após receber as informações sobre o assalto, uma equipe policial passou a fazer rondas na região, quando deparou-se com uma motocicleta, com as mesmas características da roubada, transitando na contramão. Ao ser dada voz de parada o indivíduo empreendeu fuga pela Rodovia SE-270, sentido Simão Dias.

Durante a fuga, o suspeito sacou uma arma de fogo e disparou contra a guarnição, que imediatamente revidou. No entanto, o suspeito acabou entrando em uma estrada vicinal, nas proximidades do povoado Boeiro, abandonou o veículo e entrou em um matagal.

A guarnição do 7º BPM com o apoio de uma equipe da 4ª CIPM, fizeram buscas na região, mas não conseguiram localizar o suspeito.

Diante dos fatos, uma busca veicular detalhada foi realizada e foi constatado que a motocicleta era a que foi tomada de assalto. O veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto.