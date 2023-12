7ºBPM registra aumento de prisões por tráfico e violência doméstica em 2023

Nesta terça-feira, 26, o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) divulgou o balanço das ações realizadas ao longo de 2023 nos municípios de Lagarto e Riachão do Dantas, na região centro-sul de Sergipe. No documento consta um aumento de 79% de prisões por tráfico de drogas e de 78,87% pela Lei Maria da Penha quando comparados com os dados registrados em 2022.

Ainda em comparação com o ano passado, em 2023, o Batalhão também registrou um aumento de 108% no número de veículos recuperados e de 114% em relação a quantidade de armas de fogo apreendidas. Por outro lado, registrou queda 26% no número de prisões por roubo e furto, e de 17% em crimes de homicídios consumados e tentados. Confira os dados!

Em nota, o 7ºBPM afirmou que encerra 2023 com “índices animadores”. O órgão também destacou que o aumento de prisões por violência contra as mulheres tem sido resultado da “confiança que a vítima vem tendo cada vez mais no trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Poder Judiciário”, analisa. “Assim, fechamos o nosso ano de 2023 com a sensação de dever cumprido e força total no combate ao crime em 2024”, finaliza o texto.