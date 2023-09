No próximo domingo, 24, a partir das 14h, Lagarto realizará a sua 8ªParada LGBTQIAPN+, na Praça do Tanque Grande, no centro da cidade.

O evento contará com os shows de Dj Washington, William, e Weslley Freestylle. Ainda segundo o divulgado pela Prefeitura de Lagarto, a digital influencer Gurita será a musa da parada.