9ª Maratona de Mountain Bike acontece dia 12 de abril e reúne mais de 300 atletas em Lagarto

No dia 12 de abril, Lagarto será palco de um dos principais eventos do ciclismo de Sergipe, a 9ª Maratona de Lagarto MTB. Com concentração no Campus da UFS em Lagarto, a competição, que já se consolidou no calendário esportivo da região, é válida pelo Campeonato Sergipano de Mountain Bike e também soma pontos para o ranking nacional da modalidade.

Nesta edição, o evento já contabiliza mais de 300 atletas inscritos, incluindo competidores de diversas cidades sergipanas e também de outros estados, o que reforça o alcance e a importância da prova no cenário esportivo. A presença desses participantes contribui diretamente para o aquecimento da economia local, com aumento na demanda por hospedagem, alimentação, transporte e comércio em geral.

De acordo com a organização, o planejamento do evento vem sendo realizado há meses, com atenção especial à estrutura e à segurança dos participantes. A prova contará com pontos de apoio ao longo dos percursos, equipes de resgate, sinalização reforçada e suporte logístico, garantindo melhores condições para atletas e equipes técnicas.

Os percursos foram definidos de forma estratégica para atender diferentes níveis de competidores, divididos nas categorias Pro, Open, Gravel, E-bike e Iniciante. As rotas incluem trechos de estradas de terra, trilhas técnicas e áreas com variação de altimetria, exigindo preparo físico, habilidade e estratégia dos ciclistas.

Além da competição, o evento também promove integração entre atletas, equipes e o público, fortalecendo o esporte e incentivando novos praticantes. A Maratona de Lagarto vem crescendo a cada edição, se destacando pela organização e pelo nível técnico apresentado.

A expectativa é de que a 9ª edição supere os resultados anteriores e consolide ainda mais o nome de Lagarto como referência no mountain bike em Sergipe e no Brasil.