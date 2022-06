“A política só faz sentido se for pra gente deixar um legado”, afirma Gustinho Ribeiro

Um importante passo foi dado para a concretização de um antigo sonho de moradores de Gararu e do Sertão sergipano. Com o empenho do deputado federal Gustinho Ribeiro, foi assinada, nesta segunda-feira, 27, a ordem de serviço para a construção de uma adutora.

Serão investidos R$ 12,4 milhões, via Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS, para a realização da obra. “Que vai levar água para o povo do nosso sertão, mais precisamente de Gararu. Essa adutora vai beneficiar milhares de sergipanos e transformar suas vidas”, afirmou Gustinho.

Durante a assinatura, o deputado destacou sua satisfação em participar da concretização de um antigo sonho da população do município. “A política só faz sentido se for pra gente deixar legado. Porque se for só pra gente receber o salário, pra mim não faz sentido. É na política que a gente pode melhorar a vida daqueles que mais precisam”, ressaltou Gustinho Ribeiro.

“E a construção dessa adutora é um exemplo desse poder de transformação social que a política tem. Uma obra que muitos achavam que jamais sairia do papel por conta do seu alto custo, mas trabalhamos em Brasília para garantir que ela seja uma realidade, pois seu valor social é muito maior”, enfatizou o deputado Gustinho Ribeiro.

A prefeita de Gararu, Zete de Janjão, comemorou a assinatura da ordem de serviço. “Este é um sonho que está se concretizando por meio de muito trabalho e dedicação para mudar a história do povo gararuense. Agradeço ao deputado Gustinho Ribeiro por esta parceria que vem rendendo muitos frutos para a população”, afirmou.