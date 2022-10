A reeleição de Gustinho Ribeiro e o fortalecimento do Republicanos em Sergipe

Com 71.831 votos, o deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos) foi reeleito, neste domingo (02), e seguirá representando Sergipe na Câmara Federal. O resultado é a confirmação de que os sergipanos aprovam o trabalho do parlamentar em Brasília, que vem contribuindo com o desenvolvimento do estado e dos municípios sergipanos.

Foram mais de R$ 200 milhões assegurados pelo deputado federal Gustinho Ribeiro em seu primeiro mandato no Congresso Nacional. Recursos que atenderam as demandas em diversas áreas, com destaque especial para obras de abastecimento de água e para a Saúde, incluindo emendas para a construção do Hospital de Amor em Lagarto. Atuação que mostra a influência e o poder de articulação do parlamentar sergipano na Câmara. Fatos reconhecidos pela população de Sergipe diante do número de votos conquistados pelo deputado.

A votação expressiva de Gustinho Ribeiro, que contribuiu para a eleição do delegado André Davi, mostrou também o fortalecimento do Republicanos em Sergipe, que passa a contar com dois nomes representando os sergipanos na Câmara Federal. Com isso, o partido ganha um protagonismo maior dentro do agrupamento político ao qual está aliado, que fica ainda mais forte.

Estadual

Outra demonstração da força do grupo de Gustinho Ribeiro foi a eleição de Áurea Ribeiro para a Assembleia Legislativa com 26.200 votos. Isso referendou a capilaridade e a força de Gustinho em todo o estado.