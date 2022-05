Abertas as competições da 38ª edição dos Jogos da Primavera

Na última terça-feira, 03, foi realizada a cerimônia de abertura oficial da 38ª edição dos Jogos da Primavera, em Capela, no Leste sergipano. A cidade teve o segundo maior número de inscritos nesta edição. O evento, que contou com as presenças de autoridades locais, aconteceu no Ginásio de Esportes Manoel Cardoso Souza. O jogo de abertura foi uma disputa acirrada entre os colégios Imaculada Conceição e Santa Maria.

Capela conta com a participação de nove escolas e 16 equipes inscritas nos Jogos da Primavera. Cinco escolas são da rede municipal de ensino, duas da rede estadual e duas da rede particular.

“Demos início aos Jogos da Primavera desta 38ª edição, e hoje ficou marcado como um dia especial, uma vez que estamos em Capela, a segunda cidade a ter o maior número de inscritos, ficando atrás somente da capital, Aracaju. E isso mostra a valorização do esporte dentro das escolas, o que é muito importante. Então quando a gente junta a educação, o esporte, governo e prefeitura e o resultado é esse, jogos de sucesso”, discursou a superintendente especial de esportes, Mariana Dantas.

Além das quatro modalidades novas, que são: Basquete 3×3, Parabadminton, Polo Aquático e Jiu-Jitsu, atletas de diferentes escolas terão a oportunidade de jogar no mesmo time, como também poderão se juntar ao time da paramodalidade de vôlei sentado, promovendo a inclusão.

Neste ano as modalidades em disputa são: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Basquete 3×3, Ciclismo, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Jiu-Jitsu, Karatê, Natação, Polo Aquático, Taekwondo, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Wrestling, Xadrez, Paratletismo, Paranatação, Parabadminton e Vôlei Sentado.

“A expectativa que temos é a melhor possível. Depois de dois anos de pandemia, estamos dando retorno ao desporto escolar na cidade de Capela. Estamos tentando implementar mais o esporte, o que vem dando resultado, e isso é muito bom”, disse o secretário de Esporte e Lazer do município, professor Ribeirão.

Também participaram da abertura a secretária municipal de Educação, Joseana Silva; o vice-prefeito, Toninho Arimatéa representando a prefeita Silvany Mamlak.

Jogos da Primavera

Os Jogos da Primavera são uma organização do Governo do estado, por meio da Secretaria de Estado, do Esporte e da Cultura (Seduc) e Superintendência Especial de Esportes (Supee) que reúne alunos de escolas públicas e privadas do estado, com idades que variam entre 11 e 17 anos.

Os Jogos da Primavera têm como objetivo estimular a prática do esporte nas instituições de ensino, contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno, não só como esporte, mas também como função social, e para o desenvolvimento da cidadania. Além disso, a competição oferece aos atletas a oportunidade de defender o estado em competições escolares nacionais, pois os Jogos da Primavera servem como seletiva para as competições nos Jogos Escolares Brasileiros, que ocorrerão no Rio de Janeiro, e para os Jogos da Juventude, a serem realizados este ano pela primeira vez em Sergipe.

“A iniciativa do Governo do Estado é para que possamos proporcionar um momento ímpar na vida dos nossos estudantes. Durante os Jogos da Juventude, por exemplo, estarão presentes aqui em Sergipe os atletas olímpicos campeões de Tóquio, sendo possível fazer esse intercâmbio com a comunidade escolar da Rede Estadual. O esforço da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura e da Superintendência Especial de Esportes é para que os nossos Jogos da Primavera sejam um sucesso. Os Jogos da Primavera são justamente para revelar talentos, promover a experiência e tornar o momento festivo. A medalha e o troféu são uma consequência”, concluiu Mariana Dantas.

Fonte: Governo de Sergipe