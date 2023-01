Abertas as inscrições para Corrida Cidade de Aracaju

Na última quinta-feira, 26, a 38ª edição da Corrida Cidade de Aracaju, tradicional evento do calendário de corridas de rua do país.

Em 2023, a corrida acontece no dia 18 de março com os tradicionais percursos de 5 km, 10 km e 24 km. As inscrições serão abertas nesta sexta-feira através do link e a expectativa é atrair seis mil competidores.

Os interessados terão até o dia 17 de fevereiro para realizar a inscrição. Atletas que residem em Sergipe pagam uma taxa de R$ 20. Já os competidores que moram em outros estados pagam R$ 40. A entrega dos kits para os corredores acontecerá nos dias 16 e 17, de 9h às 22h, e na manhã do dia 18 de março, de 8h às 11h.

Percursos