Abertas as inscrições para o Prêmio Salão de Fotografia 2022

As séries fotográficas são compostas por 40 imagens, divididas entre as duas categorias: 20 fotografias para a categoria ‘Paisagem Cultural’ (ambiente construído) e 20 fotografias para a categoria ‘Povo Aracajuano’. A primeira categoria deve retratar interação entre o ambiente natural e as atividades humanas, das quais surgem as expressões culturais.

A segunda categoria trata sobre interações e características da população aracajuana com o espaço da cidade.