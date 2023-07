Abertas as inscrições para o Programa Jovem Embaixador

Promovido pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, com o apoio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, o programa Jovens Embaixadores está com inscrições abertas até o dia 13 de agosto. Para ter acesso ao edital e efetuar a inscrição, os interessados deverão acessar o site www.jovensembaixadores.org.br.

O JE é um programa que leva estudantes do ensino médio da rede pública para um intercâmbio de duas semanas nos EUA. O intercâmbio está previsto para acontecer no período de 19 de janeiro a 3 de fevereiro de 2024.

O aluno deverá estar cursando ao menos o 1º ano do ensino médio de 2023 nas redes públicas estadual, municipal ou federal; ter nacionalidade brasileira; e estar com idade entre 15 e 18 anos. É preciso ter boa fluência oral e escrita em inglês; ter excelente desempenho escolar; jamais ter viajado para os EUA; ter boa relação em casa, na escola e na comunidade; apresentar um perfil de liderança e iniciativa; ser uma pessoa comunicativa; pertencer à camada socioeconômica menos favorecida; ter engajamento ativo em iniciativa (s) de empreendedorismo/impacto social em sua comunidade por seis meses, no mínimo.

O programa busca jovens que querem desenvolver uma ideia, um produto ou serviço com o objetivo de beneficiar não somente a si próprio, mas também a sua comunidade, independentemente de serem ações grandes ou pequenas, ou da área de empreendedorismo, como por exemplo, inclusão social, educação, cultura, crédito comunitário, mobilidade urbana, igualdade de gênero e raça, meio ambiente, necessidades especiais, cooperativas em geral etc.

Para a coordenadora estadual do programa, professora Célia Gil, “falar do JE é falar sobre grandes experiências, ampliação dos horizontes, mudança de perspectivas de vida e valorização da autoestima, pois é isso que observamos em nossos jovens quando retornam do intercâmbio. A Seduc, que é a instituição parceira do Programa, não mede esforços para oferecer todo o apoio necessário aos alunos, desde a inscrição na seleção até a conclusão do intercâmbio”.

O aluno que desejar obter mais informações poderá ligar para os números (79) 3194-3341/ 99974-2855- professora Célia Gil.

Fonte: Seduc