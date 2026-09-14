Aberto edital para comercialização de artesanato e comidas temáticas na Vila da Criança

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) abriu edital de chamamento público para o credenciamento dos interessados em comercializar artesanato e comidas temáticas durante a Vila da Criança, que acontecerá de 9 de outubro a 1º de novembro, na Orla da Atalaia, em Aracaju. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, 18. São 20 vagas disponibilizadas, divididas entre os dois segmentos contemplados.

O edital do chamamento público está publicado no site da Seteem, na seção “Editais”, e pode ser acessado por meio do link https://www.se.gov.br/seteem/transparencia/editais/chamada_publica/2026.

Os interessados em comercializar comidas temáticas deverão preencher o seguinte formulário https://forms.gle/Vz9418Hm4yAz7wPHA.

Caso o interesse seja para a venda de itens de artesanato, as inscrições podem ser feitas de duas formas: presencialmente (apenas para o artesanato), na Casa do Trabalhador, no prédio Maria Feliciana, com acesso pela Rua Itabaianinha, no Centro de Aracaju, das 8h às 16h; ou pelo e-mail artesanatoeditalse@gmail.com, atendendo aos critérios de envio exigidos no Edital. As inscrições só serão consideradas válidas com a apresentação dos materiais e/ou documentações apresentados no ato da inscrição.

Podem participar do edital maiores de 18 anos, residentes em Sergipe e, no caso de artesãos, que estejam inscritos no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab) e com Carteira Nacional dentro do prazo de validade. Para entidade representativa (associação, cooperativa e grupos), é preciso que seja legalmente constituída.

Microempreendedor individual (MEI) também pode participar, com a apresentação de documentação comprobatória. Em todas as categorias é exigido que o interessado tenha disponibilidade e condições físicas para realizar a comercialização dos seus produtos durante o evento. Para mais detalhes a respeito da documentação necessária e outras informações, os interessados podem conferir a íntegra do edital no link a seguir.

Fonte: Governo de SE