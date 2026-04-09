Abertura dos 42º Jogos da Primavera reúne estudantes da rede estadual

Na última última quarta-feira, dia 08, foi realizada a cerimônia de abertura dos 42º Jogos da Primavera 2026, reunindo alunos da rede estadual de educação em um momento marcado por entusiasmo, espírito esportivo e celebração.

O evento aconteceu no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, que recebeu estudantes, professores e organizadores em uma programação que destacou a importância do esporte na formação dos jovens.

Durante a abertura, os alunos participaram de apresentações e momentos simbólicos, reforçando valores como trabalho em equipe, disciplina e respeito. A iniciativa busca incentivar a prática esportiva entre os estudantes, promovendo não apenas a competição, mas também a integração entre as escolas.

Os Jogos da Primavera já são uma tradição no calendário educacional e esportivo, e a 42ª edição promete movimentar diversas modalidades ao longo dos próximos dias.