Ação conjunta deflagra Operação Ferros-Velhos em Lagarto e diversas cidades de SE

Na última sexta-feira, 25, foi deflagrada a Operação Ferros-Velhos nas cidades de Aracaju, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Lagarto e Estância.

A ação policial integra equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Aracaju e Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) visando inibir a comercialização ilegal de cobre e outros componentes metálicos.

O objetivo da operação foi o de reprimir a comercialização ilegal de produtos metálicos oriundos de empresas prestadoras de serviços públicos. A operação desta sexta-feira reforça as ações que já vêm sendo feitas pela segurança pública.

Também participou da operação a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP), que é coordenada pelo delegado Rafael Brito.

Conforme a coordenadora das delegacias da capital, delegada Nalile Castro, a operação teve como objetivo fiscalizar ferros-velhos. “O foco é na verificação de receptação de materiais metálicos e cobre decorrentes de furtos contra operadoras concessionárias do serviço público”, detalhou.

“Em um dos locais, aqui na capital, fizemos a apreensão de um quantitativo de fio de cobre decorrente de postes de alguma empresa concessionária de serviço público. O material está sendo recolhido porque foi reconhecido, e o proprietário vai prestar declarações sobre o fato”, complementou Nalile Castro.

De acordo com o tenente-coronel Jair Luiz, o objetivo da atuação do Corpo de Bombeiros na operação é de fiscalizar as atividades comerciais tanto trazendo orientação, quanto verificando a regularização da edificação. “Nós temos aqui um comércio simples, mas que armazena uma carga de incêndio muito alta”, ressaltou.

“Estamos aqui notificando para que os proprietários busquem a regularização junto ao Corpo de Bombeiros. Nesse ferro-velho, identificamos que não existem sistemas preventivos e precisamos aqui de uma comprovação quanto à rede elétrica, por conta da atividade comercial de empilhamento de material combustível”, comentou o tenente-coronel.

Outras Apreensões

Neste mês de agosto, em ações anteriores, a Polícia Civil recuperou 14 toneladas de ferro furtadas do sistema de dutos de transporte de uma empresa de petróleo em Carmópolis. Além desse material, ferramentas também haviam sido apreendidas. O dono de um ferro-velho também chegou a ser preso no dia 2 de agosto. Outras apreensões também ocorreram nas cidades de Propriá e Neópolis.

Fonte: SSP/SE