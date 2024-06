Ação conjunta do 7º BPM localiza investigado por homicídio e tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul

Uma ação conjunta entre o 7º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Sergipe (7ºBPM) e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul resultou no cumprimento de mandato de prisão no município de Costa Rica/MS, em desfavor de um indivíduo procurado pelos crimes de homicídio e tráfico ilícito de entorpecentes em território sergipano. A prisão aconteceu na última segunda-feira, 17.

Militares do 7º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Sergipe realizaram o levantamento de informações cruciais para a localização do suspeito, colaborando com a abordagem estratégica e segura da coirmã para efetiva prisão do suspeito de alta periculosidade no Estado do Mato Grosso do Sul.

Com este caso, reforçamos a importância da colaboração entre as forças de segurança pública dos estados brasileiros para que mais operações como esta ocorram com excelência, garantindo a manutenção da ordem pública e o combate ao crime no nosso país.