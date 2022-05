Ação conjunta entre Regional de Lagarto e 6ª DM prende foragido por estelionato em Lagarto

Em um trabalho conjunto de investigadores da Delegacia Regional de Lagarto e a 6ª Delegacia Metropolitana foi dado o cumprimento ao mandado de prisão, na última terça-feira, 24, de José Fábio Oliveira Santos. Ele era investigado pelo crime de estelionato e foi preso em Lagarto.

Segundo a polícia, além de responder pelo crime de estelionato, Fábio também é investigado também pelos crimes de ameaça, dano, injúria e apropriação indébita.

A ação teve início quando equipe da 6ª Delegacia Metropolitana deu início ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência de Fábio em Aracaju. Com o avançar das investigações, a polícia descobriu que ele estava residindo em Lagarto, no centro-sul do estado, onde foi localizado e comunicado sobre o mandado de prisão em aberto.

A Polícia Civil reforça a importância da população repassar informações pelo Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo é absoluto.