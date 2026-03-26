Ação conjunta identifica foragido com dois mandados de prisão no interior de Sergipe

Uma investigação iniciada a partir da morte de uma criança de um ano de idade, no município de Santa Luzia do Itanhy, levou equipes da Delegacia de Santa Luzia do Itanhy e da Regional de Estância a identificar e localizar, na última quarta-feira, 25, um foragido da Justiça da Bahia com dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e homicídio.

Durante as diligências, policiais civis constataram que o padrasto da vítima utilizava identidade falsa, fazendo uso do nome do próprio irmão. A partir de consultas aos sistemas policiais, foi possível confirmar a verdadeira identidade do investigado.

Contra ele, havia dois mandados de prisão expedidos no estado da Bahia. As investigações também apontaram que o suspeito continuava atuando no tráfico de drogas na região.

Com a confirmação, equipes da Delegacia Regional de Estância e da Delegacia de Santa Luzia do Itanhy iniciaram diligências para localizá-lo. As informações indicavam que o investigado estaria escondido no município de Arauá.

Na tarde da quarta-feira, durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito trafegando em uma motocicleta. Foi dada ordem de parada, que não foi obedecida, dando início a um acompanhamento tático.

A ação teve desfecho no povoado Sucupira, onde o investigado perdeu o controle do veículo e tentou fugir a pé. Mesmo após nova ordem de rendição, ele reagiu à abordagem e efetuou disparos contra as equipes policiais. Houve revide, e o suspeito foi atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 9mm, de fabricação estrangeira, que apresentava inscrições associadas a uma organização criminosa originária do estado da Bahia, além de outros materiais que serão detalhados no curso das investigações.

A ação contou ainda com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que contribuiu com informações relevantes para a identificação do investigado.

As investigações seguem em andamento para apurar possíveis conexões do suspeito com outros crimes na região.

Fonte: SSP/SE